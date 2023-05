Fedele pessimista: “E' un punto di arrivo, andranno via Spalletti, Giuntoli, Kim e altri giocatori”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, intervenuto in collegamento streaming con gli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato della vicenda Spalletti-ADL

Spalletti e ADL non si parlano da quando il presidente impose il ritiro dopo la sconfitta di Empoli, l'anno scorso. Questo è un punto di arrivo visto che andranno via l'allenatore, il DS, Kim e non si sa il destino di Zielinski e degli altri. ADL generoso? Non è assolutamente così, altrimenti non avrebbe nemmeno inviato la PEC. Lui non è nemmeno riconoscente, visto che adesso il futuro di Spalletti dipende da lui. Nel calcio si va via quando si vince, non sarebbe stato giusto per Spalletti farsi mandare via da perdente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la tripla sconfitta con il Milan, avvenuta con partite affrontate allo stesso modo. Un altro tema è l'addio di Giuntoli, io temo che il Napoli non possa ripetere lo stesso cammino l'anno prossimo".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la tripla sconfitta con il Milan, avvenuta con partite affrontate allo stesso modo. Un altro tema è l’addio di Giuntoli, io temo che il Napoli non possa ripetere lo stesso cammino l’anno prossimo”.