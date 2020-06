Fedele: "Sarri testardo, una volta è colpa dell'albergo e un'altra di Orsato..."

Enrico Fedele, noto procuratore sportivo, parla a Marte Sport Live: “Gattuso merita i complimenti per la vittoria in Coppa Italia. E’ stato bravo, ha capito che doveva cambiare formazione rispetto a sabato. Viene dal calcio giocato e ha il polso della situazione sempre. Sarri è un grande allenatore, ma non sa leggere le partite. E’ testardo e attribuisce la colpa dei mancati successi sempre a fattori esterni. Una volta è colpa del prato, poi il pallone, l’albergo e infine Orsato…”