Fedele su Gattuso: "Guai se il raggiungimento di un obiettivo portasse alla conferma!"

L'ex dirigente sportivo e procuratore Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Televomero del momento critico di Gattuso a Napoli: "Queste polemiche non fanno bene al Napoli, bisogna dare un segnale forte. De Laurentiis dopo la sconfitta di Verona invece di chiamare Sarri e Benitez doveva chiamare Gattuso per interrompere il rapporto oppure per rinnovargli la fiducia. Questa situazione dà un alibi ai calciatori e crea un nervosismo tra i tifosi. Il rapporto Gattuso-Napoli è laceratissimo non solo per delle leggerezze del presidente ma anche per la confusione del tecnico. Quindi è un discorso chiuso, cercate di farvi meno male possibile, perché se vi fate male lo fate a Napoli che non merita questa tarantella! Se il Napoli arriva quarto? Guai se il raggiungimento di un obiettivo portasse alla conferma di Gattuso!"