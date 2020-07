Fedele su Osimhen: "Buono per fare una plusvalenza, perchè non provare a prendere Cavani e Thiago Silva?"

"Osimhen è un acquisto prospettico che potrebbe garantire un’importante plusvalenza ma non pronto per l’immediato, bisogna avere la pazienza di aspettarlo”. Così parla Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte della trattativa per l'attaccante del Lille. "Il problema - prosegue - sta nel dire pubblicamente qual è la dimensione del #Napoli. Per provare a vincere ci vogliono calciatori esperti e con grande carattere. Io un pensiero per Cavani e Thiago Silva, in virtù del decreto crescita, lo farei”.