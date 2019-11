Feltri sicuro: "Napoli, è solo sfiga! Bisogna aspettare che torni San Culo a dare una mano..."

Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha parlato anche di Napoli ai microfoni di Sportitalia: "Credo che il Napoli in questo momento non sia afflitto dall'incapacità di allenatore o giocatori, è afflitto da una sorta di sfiga. Nel calcio se non sei assistito da San Culo o San Gennaro, finisce che le partite che devi vincere poi le pareggi, quelle che invece dovevi pareggiare poi le perdi. Questo è successo al Napoli, sta attraversando un periodo sfortunato. Contro la sfortuna non basta un tecnico bravo, non bastano dei bravi giocatori che hanno dimostrato di saper giocare a calcio, quello del Napoli è tra i più brillanti del campionato. Non me la sentirei di prendermela con nessuno, bisogna aspettare che torni San Culo a dare una mano al Napoli".