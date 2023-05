Ferrara: "Nel calcio c'è stato un solo incedibile. Spalletti? Normale che la gente ci resti male..."

Ciro Ferrara ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato della scelta da parte di Luciano Spalletti.

Ciro Ferrara ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato della scelta da parte di Luciano Spalletti e dunque del Napoli: "Non rimango sorpreso dal suo addio. Normale che la gente che stava pensando a festeggiare sia rimasta sorpresa. Ma fa parte del mondo del calcio, bisogna rispettare la volontà delle parti. Farà comunque sempre parte della storia del Napoli, sarà ricordato per sempre". Poi sul calciomercato: "Non esistono giocatori incedibili, nemmeno tra i più forti. Nella storia ce n'è stato solo uno che purtroppo non è più con noi, ovvero Maradona".