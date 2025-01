Ferrarese: "Kvara-PSG affare giusto per tutti. Chiesa? Napoli ideale per rilanciarsi"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Claudio Ferrarese, ex azzurro e oggi direttore sportivo della Lucchese: “Il Napoli prenderà un indennizzo importante dall’affare-Kvara, credo che proverà a investire parte di questi soldi per qualche altro giocatore. Quando un giocatore non vuole rimanere è sempre meglio trovare una soluzione. Si perde un calciatore forte, ma se non aveva più la voglia e l’entusiasmo di rimanere è giusto che cambi aria. L’operazione è stata fatta in modo giusto. Anch’io alla Lucchese, se ho un calciatore che non vuole rimanere, cerco una soluzione affinché tutti siano felici”.

Neres basta per sostituirlo? “Quando avvengono queste cose poi ci sono giocatori che ritrovano un entusiasmo incredibile per mettersi in mostra, daranno tutti il 110% per farsi trovare pronti. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Quando un giocatore non apprezza più il club in cui sta giocando è giusto che vada via. Conoscendo i tifosi del Napoli anche loro avallerebbero quest’addio”.

Garnacho ti piace? “E’ un bel giocatore, un profilo giovane e forte. Non tutti i mali vengono per nuocere. C’è sempre un qualcosa di positivo anche in queste cose”.

E Chiesa? “Anche lui è forte, così come con Garnacho anche con Chiesa si andrebbe in una bella direzione. Chiesa è un grande giocatore. Conoscendo la piazza e l’entusiasmo che c’è, Napoli può essere il posto giusto per rilanciarsi, conosce anche l’allenatore e con lui può fare molto bene”.