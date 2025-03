Festa: "Dopo anni di dominio la musica è cambiata. Sarei felice se vincesse l'Atalanta"

L'ex difensore Gianluca Festa, ai microfoni di Radio Sportiva, ha detto la sua sulla corsa Scudetto e la Champions League: "Champions? Sicuramente l’Inter non andrà a difendere il 2-0, ma cercherà di giocare la partita e fare gol. I suoi giocatori hanno esperienza e sicurezza nei propri mezzi, quindi sapranno come affrontare la sfida. Per quanto riguarda lo scudetto, la corsa si è allargata: non è più un duello Napoli-Inter, c’è anche l’Atalanta. Dopo due anni di dominio delle prime due, possiamo dire che la musica è cambiata. L’Atalanta sta dimostrando di essere all’altezza e lotterà fino alla fine. Ha ottime possibilità di farcela, e sarei contento perché in questi anni ha costruito una grande squadra".

