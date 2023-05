Festa Scudetto con quale spirito? Del Genio: "Situazione Spalletti non incide sulla mia gioia"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della situazione Spalletti

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della situazione Spalletti rispondendo ad un tifoso: "Festa Scudetto con quale spirito? Io col massimo dell'entusiasmo. Sono stato felicissimo anche con l'Inter, per come ha giocato, nonostante fosse già tutto prevedibile e poi con le parole post-partita che sono state chiare. Questa situazione non tocca la mia gioia che dipende dalle partite, dai risultati, dalla forza del Napoli. Mi può dispiacere, ma non tocca la mia gioia".