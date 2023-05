Festa Scudetto, le anticipazioni di ADL: "Ecco alcuni ospiti tra musica e racconti della fede azzurra"

“Ci saranno cantanti, attori, con Stefano De Martino in conduzione con la sua classe e simpatia. La gente si divertirà e si coinvolgerà insieme a noi".

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni della Rai, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha anticipato gli ospiti della festa scudetto che si terrà dopo Napoli-Sampdoria: "250mila persone in coda? Mi dispiace moltissimo, vi vorrei tutti allo stadio, si parla di 250mila in coda virtuale, ma ne erano molti di più. Per fortuna è venuto in aiuto la Rai ci ha aiutato con la diretta dalle 21 con la grande festa così fino a dieci milioni di persone potranno vedere lo show in tutto il mondo anche grazie a Rai Italia nel mondo.

Anticipazioni? Ci saranno cantanti, attori, con Stefano De Martino in conduzione con la sua classe e simpatia. La gente si divertirà e si coinvolgerà insieme a noi. Nomi? Abbiamo voluto privilegiare la città e la canzone napoletana, anche quella nuova, ci saranno pure i rapper. Ci sarà il grandissimo Gigi D'Alessio, Nino d'Angelo con il suo inno, ci saranno Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile, insomma tanti personaggi e poi ci saranno degli attori a raccontare questo grande sentimento azzurro come ha preso non solo l'intera città ma tutto il resto del mondo.