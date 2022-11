Fifa, il duro attacco della Christillin: "Mondiali al Qatar? Nel 2010 il voto fu manipolato"

Evelina Christillin, membro del board FIFA, ha rivelato alcuni dettagli sull'assegnazione degli ultimi due Mondiali, su tutti quello discusissimo in Qatar

Evelina Christillin, membro del board FIFA, ha rivelato alcuni dettagli sull'assegnazione degli ultimi due Mondiali, su tutti quello discusissimo in Qatar, nel corso di un'intervista su Radio Capital: "Nel 2010 ci fu una strana votazione doppia, su Russia 2018 e Qatar 2022. In quella votazione votò solo il Comitato esecutivo e non tutte le Federazioni, come poi è avvenuto dopo. Quello è stato un voto chiaramente manipolato. Qualcuno ha pagato per questo.