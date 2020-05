FIGC, Gravina: "Prossima stagione dal 12 settembre, pronti a cambiare format"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Continuiamo a lavorare, siamo in un momento delicato come quello della programmazione e dell'organizzazione. Dobbiamo prestare molta attenzione a tutto".

Quanto ha pesato nel processo decisionale il fatto che la Bundesliga abbia ricominciato a giocare?

"Ci siamo sempre affidati alla UEFA e sapevamo benissimo che non potevamo rimanere estranei alla ripartenza. In Francia si sono fermati, noi andiamo avanti e ha influito molto la nostra determinazione".

Può farci una fotografia della situazione del calcio italiano dopo che si è deciso di ripartire?

"Il calcio ne esce in maniera rafforzata, l'incontro con il ministro Spadafora è stato molto positivo. Ci siamo tolti un peso che portavamo dentro da molto tempo. Abbiamo dialogato costantemente e ci sono stati anche molti confronti interni. Adesso serve responsabilità, e anche un pizzico di fortuna".

C'è stato un momento dove ha pensato che non si potesse ripartire?

"Sì, la preoccupazione è stata molto forte. Abbiamo vissuto giorni di grande difficoltà e complessità, convivendo anche con mecenatismo e cialtronismo. Più di una volta ho pensato al peggio ma ogni momento duro abbiamo avuto sempre la consapevolezza che il calcio italiano dovesse ripartire".

Come ha vissuto l'ultimo periodo?

"Sicuramente è stato un momento complicato, non solo per me ma per tutto il calcio italiano e tutto il Paese. Ho capito tante cose in questo periodo, anche come accantonare la negatività. Il periodo ha messo a nudo la vulnerabilità del nostro essere. Ho capito su chi posso contare e su chi no".

Sta pensando a un nuovo format per accorciare la prossima stagione?

"Se il campionato ripartirà il 12 settembre cercheremo di mettere varie partite anche intorno a Natale, in modo da terminare tutto in tempi giusti. L'auspicio è che si possa riprendere nel migliore dei modi e che possa andare tutto liscio, altrimenti potremmo pensare a un nuovo format".