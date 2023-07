FIGC, Gravina: "Sentenza UEFA sul caso Juve arriverà a breve, speriamo ci sia la soluzione"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Decisione della Uefa sui casi che hanno riguardato la Juve? Decideranno a breve, tra poco tempo ci sarà completamento degli organici per le competizioni internazionali. I contenuti della decisione non li conosco, ma il clima è sereno e a breve mi auguro ci sia la soluzione di quest'annosa questione". Parola di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio e vicepresidente Uefa, al termine della conferenza post Consiglio federale odierno, riguardo alla possibile esclusione della Juventus dalle prossime manifestazioni europee per il caso plusvalenze e quello stipendi. (ANSA).