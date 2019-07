Filardi: "ADL non ha mai sbagliato un colpo, non crediamo alle dichiarazioni sul mercato"

Massimo Filardi, allenatore di calcio, procuratore sportivo ed ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, commentando la pista Rodriguez e quella Icardi, nuovamente calda e scoppiettante: "Il calciomercato è solo bugia, sì bugie bianche, a fin di bene, pura strategia, ma è importante non tirare troppo la corda. Tra le esigenze del Real Madrid e le richieste del Napoli sono sicuro che esista e possa trovarsi il giusto compromesso. Per me James Rodriguez è il giocatore giusto per la piazza azzurra e per il gioco di Carlo Ancelotti. Tutt'altro il discorso Mauro Icardi, di talento ma dalla difficile gestione, e questo è un aspetto fondamentale per De Lauretiis. Il Napoli non ha mai sbagliato un colpo, mai scelto un profilo che potesse far saltare il banco".