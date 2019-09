Filardi: "Sarri bravo a studiare due mosse. Il Napoli ha i big ancora senza condizione"

A Radio Kiss Kiss Napoli durante "Ultim'ora" è intervenuto l'ex azzurro Massimo Filardi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Contro la Juventus è stato bravo Sarri a preparare la partita. Khedira attaccava sempre alle spalle di Ghoulam e Matuidi alle spalle di Di Lorenzo, lì siamo andati in difficoltà. La condizione di Koulibaly e Allan è quella che è, dato che hanno saltato la preparazione. Penso che il Napoli il 70% delle gare possa giocare senza equilibrio. Con le grandi squadre invece devi avere una squadra equilibrata con un terzino bloccato come Maksimovic. Ancelotti non è integralista, ci ha dimostrato che a seconda della difficoltà della gara mette gli uomini più adatti.



Con la formazione di Torino si possono trovare equilibri? Fai fatica perchè contro squadre forti devi correre all'indietro.



Maksimovic confermato e Chiriches no? Si perchè il serbo dava maggiori alternative tattiche rispetto a Chiriches. Il mercato del Napoli è stato molto buono, Si è andato a prendere giocatori come Llorente, Manolas e Lozano.



Manolas diverso da Albiol in fase d'impostazione? Il Napoli non gioca più come con Sarri. Ancelotti vuole la verticalizzazione in mediana".