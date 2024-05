Film scudetto, l'annuncio del regista: "In produzione una serie sui 7 anni di Maradona"

Andrea Bosello, regista del film scudetto, ha fatto un annuncio sul futuro nel corso della presentazione in conferenza stampa della pellicola

Andrea Bosello, regista del film scudetto, ha fatto un annuncio sul futuro nel corso della presentazione in conferenza stampa della pellicola: "La genesi nasce da lontano, con Filmauro ho scritto una serie sui 7 anni di Diego a Napoli, la stiamo producendo. Ne abbiamo parlato spesso, come sarebbe in caso di Scudetto? Perché non mettere le telecamere nei posti giusti? Non succede da intere generazioni".