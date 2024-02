“Finalmente facciamo ciò che conosciamo”, Ugolini svela virgolettato dei giocatori a Castel Volturno

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: “Non c’è tempo per allenare? Ma qui non c’è niente da insegnare, c’è da rispolverare concetti che la squadra già conosce benissimo. Secondo quanto dicono i giocatori, quando escono da Castel Volturno, ‘come stai?’, ‘come sta andando?’, ‘finalmente bene… finalmente facciamo le cose che sappiamo fare meglio’, ma i punti non si fanno a Castel Volturno ma in campo e se in campo muovi palla all’indietro allora resta un problema di testa perché non ti prendi responsabilità.

Ma ora non hanno più attenuanti”.