Fiorentina, Commisso contro la Juve: "Sono disgustato! In Italia troppo potere e in Europa torna a mani vuote"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, parla della Juventus in relazione a Chiesa dicendosi "disgustato". Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport: "La Juventus ha lo strapotere in Italia, non è buono per il calcio italiano che vincano sempre loro. Sono disgustato perché poi ogni anno che vanno in Champions e tornano senza vincere, il calcio italiano deve essere più equilibrato".