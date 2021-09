Fiorentina, Italiano: "Occhio al Genoa, ha messo in difficoltà il Napoli"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo le due vittorie consecutive contro Torino e Atalanta, oggi si è presentato in conferenza stampa:

Ci sono ancora margini di miglioramento?

"I margini penso che li abbiano tutti in questo momento. Soprattutto le squadre che quest'anno hanno cambiato l'allenatore o tanti giocatori. Alla terza giornata penso che sia un vantaggio quello che abbiamo ottenuto in queste giornate ma penso che si possa crescere, migliorare e continuare a credere in modo ossessivo in quello che facciamo nel corso della settimana. A livello tecnico possiamo far vedere ancora molto di più, anche dal punto di vista della personalità".

Quali insidie nasconde la partita contro il Genoa?

"Il Genoa è una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli. Ha vinto in rimonta a Cagliari e dunque domani affronteremo una squadra da affrontare con la massima attenzione. Lo stadio spinge e la squadra è forte con giocatori forti e di temperamento. E' un altro banco di prova importante. Dobbiamo cercare di dare continuità a questi ottimi risultati e dobbiamo cercare di fare una grande prestazione".