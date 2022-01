Fiorentina, Italiano: "Temo tutto del Napoli, è una delle più forti in Serie A!"

"Personalmente temo tutto del Napoli". Vincenzo Italiano non nasconde il timore sportivo in vista della sfida di domani sera in Coppa Italia ma in conferenza stampa ha spiegato anche come ciò sia positivo: "Sono concentrato fin da adesso e so che se non facciamo le cose per bene andiamo in difficoltà. Sono una delle squadre più forti del campionato ma i ragazzi sono consapevoli della brutta figura contro il Torino e hanno voglia di reagire subito".