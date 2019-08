Fiorentina, Lirola: "Spero di arrivare al massimo per la sfida al Napoli"

Terzo giorno di fila di presentazioni per la Fiorentina targata Commisso. Infatti, dopo la sorpresa Badelj e il nuovo numero 10 Kevin-Prince Boateng, presentato ieri, oggi è il turno di Pol Lirola, nuovo terzino destro arrivato dal Sassuolo. A breve è prevista la conferenza stampa che potrete seguire grazie alla diretta testuale di Tuttomercatoweb.com.

Dove pensa di dover ancora migliorare?

"Non si smette mai di migliorare. Devo migliorare nella personalità anche. L'anno scorso ho fatto tanti assist ma quest'anno ne voglio fare di più e voglio migliorare in fase difensiva".

Nel corso dei primi allenamenti hai già avuto indicazioni sul tuo ruolo nel corso della stagione?

"Non è neanche una settimana che mi alleno con la squadra. Non abbiamo parlato di cose così specifiche. Devo prendere il ritmo e gamba per arrivare il 24 contro il Napoli al massimo. Penso che ci sarà tempo per parlare del ruolo".

Ha qualche rimpianto in chiave Juventus?

"Non ho rimpianti. Avevo davanti grandi campioni e mi è toccato andare a farmi le ossa al Sassuolo, una squadra che punta tanto sui giovani. Ho giocato anche in Europa".

Lei è il primo terzino destro che arriva dopo anni, cosa ne pensa?

"E' una responsabilità e un orgoglio per me dopo tanti anni senza un terzino destro. Ho tanta voglia di dimostrare che non hanno sbagliato a scegliere me".

Cosa l'ha convinta a scegliere la nuova Fiorentina?

"L'anno scorso il Sassuolo ha finito davanti ma la Fiorentina è un club storico e un anno no non significa che sia peggiore dei neroverdi. Le prime chiacchiere che ho avuto col mio agente e col procuratore è stata quella di fare una squadra con giocatori per finire il campionato puntando in alto".