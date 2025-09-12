Foggia: "A Firenze sapremo chi è il Napoli! Lucca-Hojlund? Ecco cosa mi aspetto"

vedi letture

Pasquale Foggia, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “La Fiorentina è un test molto importante perché si affronta una squadra forte, un club che ha cambiato allenatore ma ha giocatori validi.

Ci dirà chi è il Napoli, che è un gruppo forte che vuole competere per obiettivi importanti. A Firenze mi aspetto Lucca dal primo minuto, poi a partita in corso cambieranno le cose”.