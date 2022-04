Fiorentina, Saponara: "Zielinski uno dei migliori centrocampisti europei"

Il trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara ha rilasciato una lunga e interessante intervista al giornale polacco 'Przegladsportowy'

Negli anni tra­scorsi in Serie A, hai gio­cato con molti gio­ca­tori polac­chi. Secondo molti, Zielinski è tra loro il gio­ca­tore più talen­tuoso e migliore. Cosa ne pensi?

"Piotr è uno dei migliori cal­cia­tori che gio­cano ora in Europa. L'ho incon­trato per la prima volta nel 2015 quando sono tor­nato a Empoli da Milano. Era ancora gio­vane, ma ho notato subito la sua tec­nica. Passo dopo passo, ha mostrato nelle par­tite ciò che sapeva fare durante l'alle­na­mento. Aveva molto spa­zio per cre­scere. Ero con­vinto che stesse cre­scendo in forza".

Apriamo il capi­tolo della Fio­ren­tina, che dopo molti anni com­batte per un posto nelle coppe euro­pee. La vit­to­ria sul Napoli è stata gran­diosa

"Sì, è vero, stiamo andando molto bene. Un club come quello viola deve lot­tare per que­sto ogni anno. Con L'arrivo di Vin­cenzo ita­liano in pan­china, la squa­dra è tor­nata al livello in cui dovrebbe essere. Lo staff tec­nico ha sot­to­li­neato le qua­lità dei cal­cia­tori che hanno già gio­cato in Fio­ren­tina. E ha rapi­da­mente tra­smesso a tutti le sue idee per il gioco".