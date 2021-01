Fiorentina, Venuti: "Sconfitta che brucia molto. Ora però pensiamo al Napoli"

Lorenzo Venuti, esterno della Fiorentina, dopo la partita di Coppa Italia persa contro l'Inter ha parlato così ai social del club viola: "La sconfitta brucia molto perché è stata una grande prestazione. Perdere al 119' contro una grande squadra come l'Inter brucia parecchio. Non ce lo meritavamo: ce la siamo giocata a viso aperto. Dobbiamo ripartire dalla prestazione. Nelle ultime partite abbiamo vinto con la Juventus e messo in difficoltà l'Inter, significa che dei progressi ci sono e che siamo sulla strada giusta. È sempre difficile entrare a partita in corso però sono contento della mia prestazione, ma lo sono ancora di più per lo spirito mostrato in questa gara. Ora il calendario ci impone di pensare alla prossima: non c'è tempo per il passato, pensiamo al Napoli".