Firicano: “Osimhen uomo-chiave, ma i tre trequartisti sono fondamentali”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Fiorentina e Udinese: Aldo Firicano.

Il Napoli ha più timore per lo scudetto rispetto a Inter e Milan?

"Secondo me no. Queste squadre possono vincere il campionato. Tutte sono un po' incomplete, ognuna ha qualche difetto. Tra quelle in lotta il Napoli potrebbe essere quello più spensierato nonostante qualche piccola cosa da sistemare. Il campionato lo vincerà chi riuscirà a mascherare meglio tutto ciò. Il Napoli con la freschezza che ha può concorrere e vincere".

Su Napoli-Udinese: quali sono le insidie?

"Le insidie principali saranno di carattere fisico. L'Udinese quando si chiude è difficile da sorprendere. Il Napoli è più tecnico e veloce. L'insidia maggiore potrebbe essere la partita che potrebbe fare la squadra di Cioffi: molto fisica e chiusa. Il Napoli ha tanti vantaggi e può comunque portarla in fondo".

Serve fisicità, quindi serve Osimhen?

"Assolutamente sì. Se l'Udinese si chiude in difesa, Osimhen ha la possibilità, grazie alla velocità, si scardinarla. Potrà sfruttare la sua grande corsa, che lo rende imprendibile a volte. Può essere il giocatore chiave".

Sui tre trequartisti del Napoli

"Questi tre giocatori sono fondamentali. Osimhen sicuramente è l'uomo chiave, ma non può non avere il supporto e la fantasia dei trequartisti. Il Napoli dovrà giocare di squadra. Servirà una bella prova corale".