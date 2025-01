Podcast Flachi: "Scudetto? Dopo Bergamo dico il Napoli, ha dato un segnale importante"

vedi letture

Ospite ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex attaccante Francesco Flachi.

Napoli e Inter per lo Scudetto, è Conte contro Inzaghi: perché puntare sul primo e sul secondo?

"Inzaghi? Perché l'Inter è una squadra che gioca a memoria e ha l'esperienza per vincere. Sono un gruppo, si conoscono bene e c'è qualità. Conte? Perchè il Napoli è andato a Bergamo e ha fatto una grande partita nella sfida più importante. Se vai lì, giochi bene e vinci, prendi ancor più entusiasmo. Conte poi è un vincente e ti tira fuori quelle motivazioni che un altro non riesce a darti".

Oggi su chi punterebbe?

"Per la prestazione di Bergamo dico il Napoli, ha dato un segnale importante. Il Napoli è già un gruppo, ha perso il giocatore più forte ed estroso ma non è cambiato nulla come mentalità. Chi gioca, gioca bene".

Lautaro vs Lukaku: chi può incidere di più nella corsa Scudetto?

"Lautaro ha avuto un periodo non positivo ma sta tornando. E' importante per la squadra, è uno che se non fa gol si mette a disposizione per la squadra. Lukaku uguale, ha diminuito i gol ma gioca con la squadra. L'attaccante egoista crea a volte malumori, ma quando trovi due come loro che si dannano l'anima, trascini tutti poi in squadra".

L'Atalanta si è inceppata o può ripartire?

"Per me rimarrà attaccata fino alla fine. L'Atalanta ora ha due rose, la prima va bene ma non si sa quanto dura. Gli altri forse sono leggermente indietro. Se non vince quest'anno, di sicuro arriverà".

La Roma può risalire e fin dove può arrivare?

"I periodi negativi in un anno ci sono tutti, poi dipende dalla personalità dei giocatori. E' arrivato Ranieri, che è un grande allenatore e un gestore, ha saputo tirare fuori le qualità e ora tutti giocano. E' una squadra che doveva essere tra le prime cinque. Dipende dalla continuità però".

Fiorentina, da tifoso che ne pensa di Palladino?

"Quando vinci otto partite di fila è una grande cosa. A Firenze non siamo abituati a certi risultati, ma vanno anche analizzate certe vittorie. La realtà della Viola per me è questa. Le partenze flop di alcune ti hanno permesso di essere davanti, ora è entrata in crisi e ti fa capire che qualcuno ha perso di umiltà. Palladino forse ha sbagliato nel gestire lo spogliatoio. Monza è una cosa, Firenze è un'altra. Doveva gestire anche meglio le partite. Per me la Fiorentina è in difficoltà mentalmente, devono essere bravi i giocatori a tirare fuori tutte le negatività. Ma chi c'è con così grande personalità da farlo lì dentro? Perché certe cose vanno risolte o rischi di cancellare tutto. E domenica c'è una partita difficile, se non vinci si creeranno delle situazioni particolari. Si deve trovare la soluzione per ritrovare certe motivazioni".