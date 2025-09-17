Floro Flores: "Il Napoli ha fatto un acquisto devastante e non parlo di KDB e Hojlund!"

L'allenatore della Primavera del Benevento ed ex azzurro, Antonio Floro Flores, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live parlando anche del recupero di Alessandro Buongiorno: "Il Napoli ha fatto un acquisto devastante: non mi riferisco né a De Bruyne né a Hojlund, ma al recupero di Buongiorno. Non me ne vogliano gli altri, ma per me è il miglior difensore di tutto il panorama italiano. Per quanto riguarda la serie A, dietro il Napoli, vedo il nulla: nessuno è così quadrato. Conte è un allenatore non bravo, di più, ed ha messo nel gruppo altri elementi di esperienza in grado di trascinare i compagni verso un livello superiore.

Tranne il Napoli, la sola che guardo con piacere è il Como di Cesc Fabregas. La Juventus è da cent'anni che fa così: dà fastidio, ma per me il paragone, attualmente, non esiste. Per quanto mi riguarda sono molto felice di aver debuttato con una vittoria con la Primavera del Benevento. Abbiamo vinto per 1-0 col Bari in trasferta, non è stato facile in 10 contro 11, ma la squadra ha risposto molto bene”.