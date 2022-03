Floro Flores: "Osimhen deve crescere ancora molto, io amo Mertens"

TuttoNapoli.net

© foto di Andrea Rosito

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Udinese, Antonio Floro Flores: "Se il Napoli gioca come sa, c'è poco da vedere. Il Napoli sa che non può più sbagliare. Ogni partita è una finale, perchè il primo che sbaglia paga. Come gioca il Napoli mi piace ed oggi sta lottando per qualcosa di importante. Spalletti me lo terrei stretto. La società ha fatto un grande lavoro. Oggi sono contento quando vedo il Napoli: è bello e divertente".

Su Osimhen: vedi dei miglioramenti?

"Parto dicendo che mi dispiace vedere Mertens in panchina. Osimhen però sta crescendo, ma ci vorrà ancora tanto tempo. In tante cose è ancora avventato. C'è da migliorare anche se è cresciuto molto. Io sono innamorato di Mertens però".