Foden esalta De Bruyne: "Se sei sotto si mette la squadra sulle spalle e la rialza"

Intervistato dai taccuini dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Manchester City Phil Foden ha parlato del suo rapporto con calcio italiano: "Mi piaceva tanto Dybala quando giocava alla Juventus: giocatore con tanta qualità - ha esordito -. Il calcio italiano non l’ho guardato abbastanza da avere una squadra preferita. La finale di Champions contro l'Inter? Di quella partita ricordo il momento in cui Rodri ha segnato, l’istante esatto in cui la palla è entrata: è il mio miglior momento di sempre col City.

De Bruyne al Napoli? Un giocatore di classe mondiale che in campo sa fare cose incredibili - ha proseguito la punta -. Qui al City ci ha fatto vincere tante Premier League coi suoi fantastici assist. Kevin è un bravo ragazzo dentro e fuori dal campo, un leader per come gioca: non è uno di quelli che alzano la voce, ma quando sei sotto si mette la squadra sulle spalle e la riporta in partita. Penso che i tifosi italiani si divertiranno tanto con lui".