Foggia: "Napoli ormai è una big e si è capito da questo affare di mercato"

Oggi alle 12:30Le Interviste
di Fabio Tarantino

Il ds del Pescara Pasquale Foggia è intervenuto a Radio Marte: “Il mercato del Napoli? È sicuramente da big a livello europeo. Prendere un portiere come Milinkovic-Savic con un’operazione da 22 milioni vuol dire che sei una big. Hojlund? Mi piace molto, certo, anche da tifoso spero che possa arrivare quanto prima. Con lui il Napoli si rafforzerà ulteriormente. E sul mio Pescara, sempre per rimanere in tema di portieri, abbiamo trattato Luigi Sepe in uscita dalla Salernitana ma non abbiamo trovato le condizioni giuste per portare a compimento l’operazione”.