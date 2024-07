Fontana: "C'è un giocatore perfetto per il calcio di Conte, tra poco lo vedremo"

"Servono sempre due giocatori di qualità per ruolo, Conte è un maniaco del lavoro fisico più che tattico e vuole calciatori partecipativi, tutti".

Gaetano Fontana, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La preparazione cambia se devi preparare una stagione con una gara a settimana anziché con due. Quando si gioca in coppa devi considerare il giorno di riposo, mentre con la settimana completa a disposizione puoi concentrarti di più sui concetti tattici.

La struttura della rosa non deve cambiare molto, servono sempre ventiquattro o venticinque calciatori nonostante ci sia una sola gara a settimana. Servono sempre due giocatori di qualità per ruolo, Conte è un maniaco del lavoro fisico più che tattico e vuole calciatori partecipativi, tutti. Folorunsho? E’ cresciuto in maniera esponenziale, poi il fatto che Spalletti lo abbia convocato in nazionale è perché ha percepito la sua crescita. Col calcio di Conte si sposa benissimo, tornerà molto utile al Napoli”.