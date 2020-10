Fontana: "Dopo la sconfitta punto e a capo. Gattuso saprà creare alternative tattiche"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'allenatore Gaetano Fontana: “Il Napoli affronterà squadre così chiuse come quella di ieri e credo che stia già lavorando per creare alternative tattiche. Comunque il Napoli contro l'AZ ha creato le occasioni per passare in vantaggio. È mancato un pizzico di cattiveria e convinzioe in più. Da calciatore mi è capitato parecchie volte, alcune partite ero convinto di vincerle prima o poi e poi invece le ho perse. Sono arciconvinto che Gattuso possa porre rimedio a questa situazione.

Bakayoko? Il Napoli ha cercato fortemente un giocatore dalle sue caratteristiche. Mancava un giocatore di struttura a centrocampo, anche vista la partenza di Allan.

Poco filtro a centrocampo contro l'AZ? Il gol degli olandesi è avvenuto alla prima è unica azione del secondo tempo per la disattenzione della difesa non per un problema tattico. E’ stata una sconfitta inaspettata, ma mettiamo un punto e andiamo avanti, questo Napoli non mi sembra così negativo come lo stanno dipingendo adesso.

Domenica derby Gattuso-Inzaghi? Sono due allenatori eccezionali, hanno quasi avuto lo stesso inizio di carriera con la grande chance al Milan. Hanno entrambi le qualità, si sono ritrovati entrambi in Serie A dopo qualche esperienza negativa".