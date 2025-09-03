Fontana: "L'assenza di Lukaku pesa sul processo di crescita di Lucca"

vedi letture

L'ex calciatore Gaetano Fontana, centrocampista del Napoli nei primi anni dell'era De Laurentiis, è intervenuto quest'oggi nel corso di "Radiogoal" in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: "Molto evidente è il fatto che quei quattro centrocampisti che ha il Napoli hanno molta qualità, ma se trovi squadre come il Cagliari che fanno blocco basso devi trovare delle alternative con calciatori che ti saltano l'uomo e ti crea la superiorità. Certo le soluzioni le puoi trovare anche con le qualità di questi quattro centrocampisti, però dipende sempre da partita a partita a seconda delle caratteristiche degli avversari. Vittoria all'ultimo respiro? Importante perché crea consapevolezza e ti ricorda che tutte le partite vanno giocate fino alla fine. Puoi segnare sia al primo minuto che al novantesimo.

Il Napoli deve crederci sempre perché ha gli strumenti per poterlo fare. Oggi sui calci piazzati, come l'anno scorso, il Napoli continua a fare fatica eppure ha tutte le qualità per poter incidere su questo fondamentale. Tanti calci d'angolo non sono stati sfruttati a dovere anche quando sono stati calciati bene. L'assenza di Lukaku pesa sia sul processo di crescita di Lucca che sulle sue responsabilità. Lavorare con Conte non è la stessa cosa che lavorare con un altro allenatore, ed in questo momento probabilmente non è al massimo della forma e questo incide sulla sua scarsa serenità. Secondo me, però, questo ragazzo ha grandi margini di miglioramento e secondo me sarà tanto utile anche alla nostra nazionale".