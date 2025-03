Fontana: "Scudetto? Uno ci crede essendo stati primi a lungo, ma Inter è più attrezzata"

vedi letture

L'allenatore ed ex centrocampista del Napoli, Gaetano Fontana, è intervenuto a Radio Marte: "Durante la sosta un tecnico analizza il trend della squadra, non ha tutti gli uomini a disposizione per proseguire nel lavoro d'insieme, fa un lavoro con chi è rimasto, poi cerca di capire le cause di risultati più o meno negativi. Ovviamente parliamo di supposizioni, non si arriva alla vera matrice di ciò che è accaduto, peraltro sono momenti che possono succedere. Al Napoli non si può imputare nulla, l'Inter è più attrezzata ma è chiaro che avendo avuto a lungo la leadership, ci fai la bocca. Nelle prossime nove gare comunque è tutto possibile, il Napoli è arrivato non al top, sono mancati giocatori importanti che determinano gli equilibri delle gare, Conte ha avuto poco materiale per poter cambiare le partite.

Non dubito che quando rientrerà Neres gli azzurri torneranno al 4-3-3, Conte ha dovuto modificare l'assetto perché costretto dai tanti infortuni, in ogni caso se i programmi iniziali erano quelli di dover centrare la Champions, siamo di fronte ad una stagione straordinaria. Certo, se lotti per lo scudetto poi brucia non vincere, ma il Napoli ha iniziato un percorso fantastico che magari lo potrebbe portare al successo se non quest'anno, il prossimo. L'Inter è favorita, ha la Champions e la Coppa Italia che non costituiscono una distrazione, fermo restando che tutto può accadere e quanto successo al Napoli può verificarsi anche ai nerazzurri, per cui gli azzurri devono continuare a credere nel sogno scudetto. Lobotka e Gilmour? Si pensa siano giocatori che debbano avere il pallone tra i piedi, ma entrambi hanno ottime capacità di interdizione. Poi tecnicamente rendono la manovra più fluida, c'era bisogno di tempo per conoscersi, bravo Gilmour a sfruttare l'occasione".