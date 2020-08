Forgione sulle maglie: "Lete ha imposto il rosso, neanche leggibile. Kappa ha subito la scelta"

Il giornalista Angelo Forgione fa chiarezza sulle maglie del Napoli sui social: "Sulle nuove maglie Napoli, come anticipai a febbraio, Lete ha imposto il rosso con outline bianco invece di sfondare come optato da MSC. Scelta sbagliata (adottata anche da Kimbo su retro) che pregiudica la leggibilità, fattore primario per un marchio. Scelta subita da Kappa, che non può intervenire sulle volontà degli altri sponsor. E ancora una volta, nonostante la sparizione del "biscottone", un buon lavoro stilistico dello sponsor tecnico viene pregiudicato dal principale sponsor commerciale".