Chi sono i più forti in Serie A? Spalletti cita anche un azzurro: "Ma il migliore è Yildiz"

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Luciano Spalletti indica i calciatori più forti della Serie A e inserisce anche Giovanni Di Lorenzo. Il tecnico della Juventus elogia il capitano del Napoli.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha indicato a Sportmediaset alcuni dei migliori calciatori dell'attuale Serie A. Il tecnico parte da Malen: "Di sicuro è un calciatore che ha destato curiosità in tanti. Oltre ai gol fatti, attacca 30 volte lo spazio con forza e frequenza di passo, è un calciatore forte". Poi gli altri nomi: "Noi abbiamo Yildiz che secondo me è il più forte. Lautaro era un ragazzino quando allenavo l'Inter, ma già faceva vedere tutte le sue qualità. Al Napoli ho allenato Di Lorenzo, è uno dei più forti che ci sono. Nico Paz ci ha fatto vedere le sue qualità".

Spalletti elogia Di Lorenzo e guarda ai nuovi allenatori

Spalletti ha dedicato spazio anche alla nuova generazione di tecnici italiani: "Aquilani sta facendo cose importanti con la sua squadra. De Rossi diventerà un grandissimo allenatore perché ha una conoscenza di calcio e di vita di livello alto". Curiosità anche per il lavoro di Fabio Grosso: "Sono curioso anche della qualità che ha esibito Grosso con il Sassuolo". Infine la filosofia dell'ex allenatore del Napoli: "Io cerco di imparare da tutti, perché ognuno ha delle qualità che possono farti crescere".