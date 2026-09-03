Stop McTominay, Di Lorenzo: “Sarà un’opportunità per qualcuno per mettersi in mostra"
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Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato l’assenza di Scott McTominay, costretto a fermarsi per una lieve aritmia benigna.
L’assenza di Scott McTominay non cambia soltanto gli equilibri del Napoli, ma rappresenta anche una perdita importante per il gruppo. Il centrocampista scozzese sarà operato in Inghilterra all’inizio della prossima settimana per una lieve aritmia benigna e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato dello stop del compagno, sottolineandone il peso all’interno della squadra.
Di Lorenzo: “Sarà un'opportunità per qualcuno per mettersi in mostra”
“Ci mancherà perché è un giocatore importante per noi. Lo aspettiamo a braccia aperte. Sono sicuro che tornerà più forte di prima. Sarà un'opportunità per qualcuno per mettersi in mostra”.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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