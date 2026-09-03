Stop McTominay, Zambrotta: “Assenza importante, ma il Napoli resta competitivo”

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Gianluca Zambrotta, ex difensore, ha parlato del big match tra Juventus e Milan e dell’assenza di Scott McTominay nel Napoli.

Juventus-Milan sarà il primo vero banco di prova della stagione per entrambe le squadre. A presentare il big match del terzo turno di Serie A è Gianluca Zambrotta, doppio ex di bianconeri e rossoneri, intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio di Milano. Dopo due giornate contro avversari sulla carta meno impegnativi, la sfida dello Stadium rappresenterà un confronto importante per capire quale delle due formazioni abbia iniziato meglio il campionato. Zambrotta, che ha vissuto in prima persona la rivalità tra i due club, non nasconde il fascino della partita: “È già una bella partita, dopo due gare giocate da Juve e Milan non di cartello. Arriva una gara tosta e seria per entrambe le squadre. Si vedrà lì chi sta meglio in quest'inizio di campionato. Juve-Milan è sempre una bella sfida, è una partita che ricordo con piacere da ambedue le parti”.

Zambrotta sull’assenza di McTominay: “Il Napoli ha una rosa competitiva”

Nel corso del suo intervento, Zambrotta ha parlato anche dello stop di Scott McTominay, che priverà il Napoli di una pedina importante fino alla ripresa del campionato dopo la sosta. L’assenza dello scozzese rappresenta inevitabilmente un problema per la squadra azzurra, ma secondo l’ex difensore il gruppo a disposizione resta comunque sufficientemente competitivo per sopperire alla sua mancanza: “Sarà un'assenza importante, ma il Napoli ha una rosa competitiva anche senza di lui”.