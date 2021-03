Foschi: “Ho un debole per il Napoli, secondo me arriverà in Champions"

Nel corso della trasmissione ‘Il Sogno Nel Cuore’ in onda su 1 Station Radio è intervenuto Rino Foschi, direttore sportivo. “Napoli in Champions? Ho un debole per gli azzurri. Quest’anno c’è stato un momento brutto, e mi è dispiaciuto per Gattuso che è stato annientato dalle critiche, ma ora le cose stanno andando bene. Il lavoro di Rino si è sempre visto, sono convinto che il Napoli farà un finale di stagione bellissimo e che arriverà a piazzarsi in Champions.

Mancini ha avuto la fortuna di dover cambiare volto a questa Nazione con dei giovani molto validi. Questi ultimi sono dei calciatori importanti, e con loro sta facendo davvero un ottimo lavoro, nonostante i vari positivi al Covid e gli infortunati a causa della stagione particolare. Potremmo toglierci delle soddisfazioni a Euro2021, ma anche in seguito, nel mondiale. Queste due competizioni metteranno in vetrina i nostri migliori giovani, i quali aumenteranno ancora di più il loro valore.

“Il mio miglior investimento? Parlare di Cavani, Barzagli, Grosso e Toni è facile, mi piacerebbe parlare più di chi, purtroppo, non sono riuscito a prendere. Ad esempio, tra quest’ultimi, ricordo che al Palermo anticipammo tutti per Giorgio Chiellini quando era ancora al Livorno, ma purtroppo la trattativa andò troppo per le lunghe e Moggi me lo soffiò”.