Foschi pazzo di Gattuso: "Lavoro spettacolare, è perfetto per Napoli e deve restare"

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo tra le tante altre. “Non sono mai stato d’accordo con le critiche nei confronti di Gattuso e Giuntoli – ha detto Foschi a Radio Crc – per me il loro lavoro a Napoli è stato spettacolare. Mi riferisco soprattutto a Rino. Spero tanto che resti a Napoli, perché quella azzurra è una piazza spettacolare e Gattuso è perfetto per Napoli”.

Anche secondo Foschi, il dialogo tra Gattuso e De Laurentiis è da ricostruire. “So che Rino ci è rimasto male di come è stato trattato – ha detto Foschi a Radio Crc – Gattuso è un passionale. Penso, però, che in caso di Champions la strada per la sua riconferma possa divenire in discesa”. Infine un giudizio sulla Superlega. “Stiamo parlando del nulla – ha detto Foschi a Radio Crc – non esiste al mondo che i club indebitati si inventino una competizione senza tenere conto della meritocrazia per ripianare i debiti contratti inopinatamente. Questo non è calcio”.