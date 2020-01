FOTO - Insigne, il fratello Marco: "Verrai sempre criticato ma ne uscirai da vincitore!"

Continuano a piombare critiche su Lorenzo Insigne, anche dopo la partita persa ieri al San Paolo per mano dell'Inter. In difesa del capitano azzurro è sceso in campo anche il fratello Marco, che ha pubblicato un post su Instagram: "Quando giochi male sono il primo tifoso che ti critica, beh da quello che ho visto ieri posso solamente dirti che ho iniziato a vedere un po' di tutto quello che ti è stato tolto... Verrai sempre criticato fratello, ma tu con la tua forza ne uscirai sempre vincitore!!! Sempre forza Napoli e forza Insigne!", post seguito anche dall'hashtag #noaglioccasionali.