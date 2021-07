Francini: "Di Lorenzo è stato straordinario. Emerson? Sarebbe un grande acquisto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giovanni Francini, ex calciatore.“Mancini va ringraziato, ha creato un bel gruppo, i risultati arrivano anche grazie a un gruppo coeso e compatto, anche sapendo che magari non erano favoriti. Emerson Palmieri? Un buon giocatore, magari venisse a Napoli, speriamo. In quel ruolo lì non ci sono grandissimi giocatori in giro, lui è uno di quelli importanti che possono fare al caso nostro. Chiellini? Ha dato veramente tanto durante l’Europeo, doveva essere nella Top 11 dell’UEFA. Pedri mi ha impressionato nella gara contro l’Italia, ha una grandissima personalità. Di Lorenzo è stato messo dentro e ha fatto un Europeo spettacolare, con qualcosina di sbagliato ma si è sempre trovato i giocatori più forti e con più esperienza”.