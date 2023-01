Frey: "Napoli è la meraviglia del calcio europeo"

“Il Napoli è una grande sorpresa. E’ la meraviglia del calcio europeo, non solo italiano".

“Il Napoli è una grande sorpresa. E’ la meraviglia del calcio europeo, non solo italiano". Queste le parole al miele per gli azzurri di Sebastian Frey: "L’ho visto giocare e a mio parere, ad oggi, qualsiasi squadra di vertice in Europa faticherebbe a vincere contro il Napoli. Spalletti ha fatto un grande lavoro.

Osimhen? Lo conosciamo, ha giocato in Francia per anni. E’ diventato un giocatore completo, maturo, straordinario”.