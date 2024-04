Frosinone, Di Francesco a Dazn: "Nel finale mi sono arrabbiato. Calzona? Sta facendo un ottimo lavoro"

Eusebio DI Francesco, tecnico del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 col Napoli.





A fine partita l'abbiamo vista molto arrabbiato, perché? “Nel finale dovevamo sfruttare meglio quella punizione. Anche se era a fine partita, bisogna sempre vivere con l'ambizione di poterlo fare. Siccome abbiamo spesso preso gol al 95' e 95' perché non credere di poterlo fare? Abbiamo sfruttato male la punizione senza grande attenzione rispetto a quello che proviamo in settimana. Potevamo prendere altri gol, ma abbiamo dimostrato che potevamo fare altri gol. Ci sono stati tanti episodi interessanti da una parte e dall’altra. E’ stata una partita viva, come ci piace a noi".

Hai cambiato il modulo dopo aver visto Napoli-Atalanta? "Con quei due cambi alla fine volevi vincerla?. "Hai detto proprio bene, è la partita a cui ho dato più attenzione. Se mi fossi messo nel 3-5-2 classico, loro avrebbero trovato senza difficoltà la libertà di Lobotka e ci avrebbero messo in mezzo e ci avrebbero sempre abbassato. E' vero che con i terzini facevamo un po' fatica ad arrivare in partenza, ma ordinati e col tempo l'abbiamo fatto sempre meglio. Abbiamo caratteristiche diverse rispetto con l'Atalanta, ma col pensiero era quella la gara in preparazoine. Cambi? Sapevo che avevo messo dentro un giocatore con più gamba come Seck, che poteva creare dei pericoli all’avversario. Mi fa 'rabbia' che arriviamo sempre vicini alla vittoria, ma non ci riusciamo. Parliamo sempre di buona prestazione, ma abbiamo bisogno della vittoria per cambiare un po' passo per il nostro obiettivo finale".

Quanto le dà fastidio questa classifica per quello fatto dal Frosinone? "E' vero quello che dite, mi fa piacere, ma dobbiamo pensare al presente. Anche per nostri demeriti, abbiamo sei partite e dobbiamo portare a casa una vittoria per raggiungere la salvezza. Prima o poi arriverà, viste le prestazioni".

Si è sentito con Calzona prima della gara? "Non l’ho sentito prima della partita. Per rispetto reciproco mai chiamato un allenatore, anche che conosco bene, prima partita durante la settimana. Sta facendo un ottimo lavoro dal mio punto di vista. Sapevo che la sua squadra continua ad avere una sorta di identità, in base a quello abbiamo preparato la partita. Qualcuno aveva detto che avrebbe fatto giocare qualche giocatore in una posizione diversa, ma io in preparazione della gara non ho mai avuti dubbi che avrebbe giocato in maniera differente rispetto a quello che ho visto".

Cosa ha in più il Frosinone delle altre che lottano per la salvezza? "Abbiamo meno punti rispetto alle avversarie per la salvezza, per il resto ce la giochiamo alla grande”.