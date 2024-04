Frosinone, Di Francesco sugli infortunati: "Non recuperiamo nessuno. Anzi..."

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, è intervenuto oggi in conferenza stampa e si è soffermato anche sugli infortunati:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, è intervenuto oggi in conferenza stampa e si è soffermato anche sugli infortunati: "Marchizza non è ancora pronto ma in questo momento deve ancora acquisire una condizione giusta, grandi recuperi rispetto a domenica non ne abbiamo anzi rischiamo di perdere Bonifazi. Gelli credo sia in più".

Mister è possibile una difesa di esperti con Lirola, Romagnoli e Bonifazi?

"Tutto può essere per ipotesi, abbiamo fuori Monterisi e Harroui. Bonifazi si è allenato con noi solo ad inizio settimana, domani sapremo se lo avremo. Io credo che i giocatori esperti possano dare un importante contributo sulle conoscenze e momenti della gara ma poi dipende anche dalla gamba che si ha e dalla condizione fisica che si ha perché gli avversari vanno rincorsi"