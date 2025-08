Fu cercato dal Napoli, Comuzzo: "Con Pioli e i nuovi, asticella della Fiorentina alzata"

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, obiettivo di mercato del Napoli a gennaio, ha parlato così in esclusiva a FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola direttamente dal ritiro in Inghilterra: "Ogni mattina mi sveglio per dare il massimo e migliorare. Non vedo a lungo termine, cerco solo di migliorare giorno dopo giorno per arrivare a quegli obiettivi".

Quanto punta alla Nazionale?

"Io cercherò di mettermi in mostra per essere convocato, poi si vedrà. Ma darò sempre tutto per cercare di rappresentare questo paese".

Che obiettivi di squadra avete?

"L'asticella si è alzata, tramite anche mister Pioli e acquisti importanti. Vogliamo fare meglio della stagione precedente, quindi magari alzare un trofeo e puntare a una coppa più importante. L'obiettivo sarebbe la Champions League, però lo valuteremo passo dopo passo".

Cosa si prova a giocare con Dzeko?

"Ha un'intelligenza fuori dal comune. Vede cose che tu non riesci a vedere. Certi colpi in allenamento ti chiedi come gli riescano. Ti dà una mano a vedere prima le cose. Marcarlo è un bel problema... Non è piccolo (ride, ndr)".