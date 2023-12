Fusi: “Stagione non è negativa, Napoli è agli ottavi di Champions e in lotta per i primi 4 posti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Fusi, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juventus.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Fusi, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juventus.

Il Napoli perde anche l’opportunità di ambire alla Coppa Italia. Dallo scudetto sembra passata un’eternità…

“E’ sempre più difficile ripetersi nel mondo del calcio, soprattutto quando non raggiungi il successo con una certa frequenza. È capitato al Napoli come anche ad altri club, basti pensare alla Lazio. Nonostante gli azzurri non riescano ed esprimere il proprio potenziale, però, il Napoli gode ancora di un ottimo piazzamento in campionato, potendo vantare un ottavo di finale europeo da disputare a febbraio”.

L’unica chance, per il Napoli, è di reagire a Roma. Ma come si vince all’Olimpico?

“Anzitutto, contro il Frosinone è stato un passo falso in una stagione che non può essere considerata negativa, vista la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e la piena lotta per i primi quattro posti. Ciò detto, a Roma sarà una gara difficile in cui gli azzurri dovranno saper mostrare le stesse qualità intraviste quest’anno, seppur a tratti. In particolare, servirà quella fortuna di cui i partenopei non sempre hanno giovato”.