Futuro Conte, Alvino: "Già tanti incontri con ADL, ora bisogna uscire dall'equivoco"

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"Non vi fidate di chi ha la verità in tasca, non vi fidate da chi vi dice: 'Conte resterà al 100%', 'Conte andrà via al 100%'".

Nel post-partita di Pisa-Napoli su Radio CRC è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Bisognava vincerla così, come l'ha vinta il Napoli, chiudendola praticamente già alla fine del primo tempo. Un secco 3-0, partita mai in discussione, divario tecnico enorme. Coloro i quali pensavano che il Napoli potesse andare incontro a qualche difficoltà all'Arena Garibaldi, sono rimasti delusi. Il Napoli l'ha vinta in ciabatte portando rispetto al Pisa. Quando c'è un divario tecnico così evidente c'è poco da aggiungere. Nota positiva il ritorno al gol di Hojlund e il ritorno in Champions, che non era assolutamente in dubbio. Ma il taglio del traguardo aritmetico fa piacere a tutti. Manca l'aritmentica per il secondo posto, il primo degli onesti, basta un solo punto al Napoli per guadagnarsi la piazza d'onore, che quest'anno è di onore e onestà. Gli altri adesso annaspano, coloro i quali strombazzavano per un Napoli timoroso per l'arrivo di quelli che stavano dietro, e dietro resteranno perché c'è un kharma e una giustizia divina. Quelli che strombazzavano stasera devono rivedere un po' i loro concetti".

Sul futuro di Conte

"Adesso, però, e nessuno è depositario della verità, c'è bisogno di incontrarsi. Naturalmente parlo di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Dopo i colloqui che hanno già avuto, ne hanno avuti anche già tanti. C'è bisogno di incontrarsi e uscire fuori da questo equivoco. Non vi fidate di chi ha la verità in tasca, non vi fidate da chi vi dice: 'Conte resterà al 100%', 'Conte andrà via al 100%'. In questo momento non ci sono verità giornalistiche, ci sono sensazioni. E Allora se si valuta la sensazione vale tutto e il contrario di tutto. Stasera ci godiamo questo blitz in terra toscana e questa grande vittoria di una grande squadra come il Napoli in una stagione, che poteva sicuramente andare meglio, e così non è stato, complici gli infortuni e gli orrori arbitrali, non li dimenticate mai. Adesso vedremo quello che accadrà, siamo attenti osservatori, qualsiasi cosa dovesse mai accadere accadrà per il bene del Napoli, sappiatelo".