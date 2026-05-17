Futuro Conte, Ferrara si sbilancia: "Per me resterà a Napoli anche l'anno prossimo"

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"Per come è lui, che dà veramente tutto, poi arriiva probabilmente a fine stagione stremato da tutto questo carico che comunque ha sempre addosso".

Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte sul suo futuro nel post-partita di Pisa-Napoli ai microfoni di Dazn, l'ex azzurro ed ex compagno di squadra del tecnico azzurro alla Juventus, Ciro Ferrara, ha commentato così: "Dalle sue parole ho l'impressione che resti a Napoli anche l'anno prossimo. Primo e secondo posto in due anni e Supercoppa, poi c'è da fare la valutazione: gli infortuni, l'eliminazione in Champions. Ma ci sono anche tutte le altre squadre italiane che in Europa hanno fatto male.

Sembrava stanco? Per come è lui, che dà veramente tutto, poi arriiva probabilmente a fine stagione stremato da tutto questo carico che comunque ha sempre addosso. Con i risultati che ha avuto nel corso degli anni nel campionato italiano, inevitabilmente ha una pressione addosso, perché tutti dicono: 'Prendi Antonio Conte: devi vincere'".