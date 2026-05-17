Le pagelle di Del Genio: "A Meret darei 9! Cos'ha fatto di male per fare tanta panchina?"

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"McTominay 7 – Segna un grandissimo gol e gioca l’ennesima partita di alto livello. Ancora una volta il migliore del Napoli, e tra i migliori dell’intera Serie A".

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha stilato le sue pagelle per Pisa-Napoli 0-3:

"Meret 7 – Due ottime parate e tanta sicurezza. Il voto “provocatorio” sarebbe stato persino più alto, 9, per chi si chiede ancora cosa avesse fatto di male per finire in panchina. Ma restando alla partita: prestazione solida e affidabile.

Beukema 6 – Gara ordinata, senza sbavature e senza particolari guizzi. Fa il suo con attenzione.

Rrahmani 6,5 – Prestazione simile a quella di Beukema, ma il gol gli vale mezzo voto in più. Sempre presente e concreto.

Buongiorno 5,5 – L’errore nel finale di primo tempo rischia di riaprire la partita e di dare entusiasmo agli avversari. Episodio pesante nell’economia del match.

Di Lorenzo 6 – Non perfettamente a suo agio nel ruolo interpretato oggi. A tre sembra soffrire di più, mentre il ritorno alla difesa a quattro potrebbe valorizzarlo maggiormente. Qualche incertezza difensiva e poca spinta offensiva.

Lobotka 6 – Solita partita ordinata e intelligente in mezzo al campo. Gestisce bene tempi e palloni.

McTominay 7 – Segna un grandissimo gol e gioca l’ennesima partita di alto livello. Ancora una volta il migliore del Napoli, e tra i migliori dell’intera Serie A.

Spinazzola 6 – Meno brillante rispetto ad altre uscite, ma comunque sufficiente. Gara diligente senza particolari accelerazioni.

Elmas 6 – Titolare un po’ a sorpresa, disputa una buona gara senza però incidere davvero. Qualche iniziativa offensiva, ma nulla di decisivo.

Alisson 6 – Ci prova spesso nell’uno contro uno. Riesce a saltare l’uomo solo in un’occasione, altre volte forza troppo la giocata. Le qualità però restano evidenti.

Hojlund 6,5 – Partita di lotta e sacrificio, poi arriva il gol che mancava da oltre due mesi. Aggiunge anche un assist e pesa finalmente nelle azioni decisive.

De Bruyne 6,5 – Entra molto bene, soprattutto quando si allarga sul centrosinistra. Qualità evidente nelle giocate e cambio campo decisivo nell’azione del terzo gol.

Olivera 6,5 – Con lui il pallone gira meglio nella difesa a tre. Conferma di poter essere una soluzione importante come braccetto sinistro anche per il futuro.

Gutierrez sv – Troppo poco in campo per essere giudicato.

Vergara sv – Entra nel finale senza lasciare il segno.

Mazzocchi 6,5 – Assist e tanta disponibilità. Uomo squadra, sempre utile anche lontano dai riflettori. Probabilmente vicino ai saluti, ma la sua avventura napoletana resta positiva.

Conte 7 – Cambi giusti e gestione lucida della partita. Formazione iniziale forse troppo prudente, ma le scelte basate sulla meritocrazia meritano comunque un applauso. Quando decide seguendo ciò che vede in allenamento, dà forza e credibilità al gruppo.